مسؤول أمريكي يكشف: صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد!!

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول أمريكي اليوم الأحد أن صبر الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد، وذلك بالتزامن مع دخول حرب غزة يومها المئة.

وقال لموقع "أكسيوس" إن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ أكثر من 20 يومًا. كما أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض معظم طلبات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن الحرب في غزة.

بايدن محبط من نتنياهو!!!!

كذلك أردف المسؤول الأمريكي أن بايدن محبط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة وضع غزة بعد الحرب بجدية.

وأوضح أن بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإدخال المساعدات إلى غزة.

كما أكد أن الرئيس الأمريكي غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب رفضه الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.

كذلك ختم قائلًا إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو أنه يستحيل تنفيذ خطة إسرائيل لغزة بعد الحرب.

والخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عدد من النقاط حول غزة، منها مستقبل القطاع وحماية المدنيين، وأموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي ضمنتها اتفاقية أوسلو، ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

يذكر أن الحرب اندلعت بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023 خلف نحو 1140 قتيلًا، وفقًا لفرانس برس.

في حين احتُجز نحو 250 شخصًا أسرى خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم داخل غزة، حسب التأكيدات الإسرائيلية.

أما على الجانب الفلسطيني فأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 23843 أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.