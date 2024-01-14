العالم اليوم - ضربة جديدة على موقع للحوثيين قرب الحديدة

انتم الان تتابعون خبر ضربة جديدة على موقع للحوثيين قرب الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 07:29 مساءً - كشفت مصادر يمنية أن قصفا استهدف موقعا للحوثيين، الأحد، في مديرية اللحية شمالي الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين "يتهمون القوات الأميركية والبريطانية بقصف موقع جبل جدع في مديرية اللحية".

ونفذ الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وطالبوا بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي المقابل، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الثلاثة أيام الماضية، وتعهد الحوثيون بالرد عليها.

وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" إن الضربات الأميركية البريطانية كانت لها "تأثيرات جيدة"، بينما قلل الحوثيون من فعاليتها.