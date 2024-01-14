رسميا عن اعتلاء فريدريك العاشر عرش الدنمارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 08:34 مساءً - أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، فريدريك العاشر ملكا للدنمارك من شرفة قصر كريستيانسبورج.

وشكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الملكة الأم مارجريت الثانية على حكمها الذي دام 52 عاما.

اعتلاء فريدريك العاشر عرش الدنمارك

وقال: "لقد تنازلت جلالة الملكة مارجريت الثانية عن العرش. عاش جلالة الملك فريدريك العاشر".

وهتفت مع المتفرجين المتواجدين في الساحة عدة مرات "مرحى!" احتفالا بالملك الجديد.

وألقى الملك خطابا من شرفة القصر، شكر فيه والدته، بعد ذلك، انضمت إلى فريدريك زوجته الملكة ماري وأطفالهما.

وتجمع العديد من المتفرجين حاملين أعلام الدنمارك في الساحة أمام القصر وفي الشوارع المؤدية إليه، ووضع العديد منهم تيجانا على رؤوسهم. وذرف الملك الدموع عندما سمع تحياتهم ورأى أعلام الدنمارك.

وأعلنت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك في وقت سابق أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير بعد حكم دام 52 عاما.

وأفاد القصر الملكي الدنماركي أن الملكة مارجريت الثانية بقيت على العرش لأطول فترة في تاريخ الدنمارك.

وكانت قد أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام ابنها ولي العهد الأمير فريدريك، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

مارجريت الثانية ملكة الدنمارك

ولطالما كانت مارجريت الثانية، المدخنة الشرهة التى يبلغ طولها مترا واثنين وثمانين سنتيمترا، إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب.

غالبا ما كانت تسير فى شوارع كوبنهاجن دون مرافقين تقريبا وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها بال خرين ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضا.

كانت مارجريت متزلجة متحمسة أيضا وعضو فى وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية كأميرة، وانضمت لدورات التدريب على رياضة الجودو كما خاضت اختبارات التحمل فى الثلج، وظلت مارغريت متماسكة حتى مع تقدمها فى السن.

وفى عام 2011 وبعدما بلغت السبعين، زارت القوات الدنماركية فى أفغانستان مرتدية زيا عسكريا من قطعة واحدة.

بوصفها الملكة، اعتادت التنقل عبر البلاد وزيارة غرينلاند وأرخبيل جزر فارو- وكلاهما يتبع مملكة الدنمارك ويتمتع بحكم شبه ذاتي- بشكل منتظم، حيث كانت تجد فى انتظارها حشودا مبتهجة فى كل مكان.