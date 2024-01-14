نتنياهو يعلن رفع ميزانية الحرب» على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 08:34 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل مساء اليوم.

وقال نتنياهو:'الحرب ستستغرق شهورًا لذلك سنرفع ميزانيتها'.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه كان يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب، مشيرا إلى أنها ستستغرق شهورا طويلة.

رفع ميزانية الحرب لمدة عام

وأضاف: اتضح بدون أدنى شك هو أنه يتعين علينا شن هذه الحرب، وأنها ستستغرق شهورا طويلة. لذا نرفع اليوم ميزانية الحرب، ومع أن هذه الميزانية هي عبارة عن ميزانية سنوية، إلا أنها ميزانية عام نشهد خلاله حربا. وهو ما يلزمنا برصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كنا نخطط له. وندرك كذلك ضرورة استثمارنا في خطة متعددة السنوات لتخليص دولة إسرائيل من اعتمادها على المشتريات الخارجية في العديد من النواحي، بمعنى التزود المحلي، وقدرة الإنتاج المحلية، وسيتم طرح كل ذلك على طاولة الحكومة.