نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستخبارات التركية تعلن تدمير مواقع لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الاستخبارات التركية عن تدمير 23 موقعا لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا بينها مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش، بحسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأفادت الوكالة بأن: "جهاز الاستخبارات استهدف ما تسمى بـ منشآت عسكرية، واستخباراتية، وأخرى خاصة بالطاقة والبنية التحتية تابعة لـ "حزب العمال الكردستاني/ ووحدات الحماية الكردية" الإرهابيين في سوريا، وذلك ردا على هجمات التنظيم ضد القوات التركية شمالي العراق".

وأوضحت أن "عمليات الاستخبارات أسفرت عن تدمير 5 مرافق حساسة، و3 نقاط تفتيش، و8 ما تسمى نقاطا عسكرية، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين لوجستيين، ومستودعين تقنيين للمركبات ومركبات أخرى تستخدم في حفر الأنفاق وإعداد الجبهات".

وأكدت أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المخطط لها.

وفي يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".