نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات أمريكية بريطانية تستهدف جبل جدع في منطقة اللحية باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام يمنية مساء يوم الأحد إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت جبل جدع في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة باليمن.

وقالت قناة "المسيرة" إن مديرية اللحية الساحلية بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر تعرضت الأحد، لقصف أمريكي بريطاني.

وأشارت القناة إلى أن سماء المحافظة شهدت تحليقا مكثفا للطيران الحربي ومسيرات التجسس الأمريكية.

وشن التحالف الأمريكي البريطاني يوم الجمعة 12 يناير 73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، فيما شن يوم السبت غارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وشددت جماعة أنصار الله على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".

وأثار الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين دون تفويض أممي إدانات رسمية دولية واسعة، فيما دعت لندن طهران لإجبار الحوثيين على "التوقف" بينما لا يرى بايدن ضرورة للتنسيق مع الكونغرس.