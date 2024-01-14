العالم اليوم - نصر الله: ضربات أميركا ستضر الملاحة.. وهجمات الحوثي ستستمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 09:24 مساءً - قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد، إن الأعمال الأميركية في البحر الأحمر ستضر أمن الملاحة برمتها بعدما أصبحت المنطقة الآن منطقة صراع.

وذكر نصر الله أن "استهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها سيستمر"، رغم الضربات الأميركية والبريطانية.

وأضاف: "الأخطر أن ما فعله الأميركي في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها حتى السفن التي لن تذهب إلى فلسطين، حتى السفن غير الإسرائيلية، حتى السفن التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لأن البحر الأحمر صار ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبوارج. اختل الأمن".

وشنت قوات أميركية وبريطانية الجمعة عشرات الضربات الجوية على قوات الحوثيين ردا على هجمات الجماعة على سفن بالبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم هاجموا السفن لدعم الفلسطينيين الذين يعانون من الحصار الإسرائيلي والحرب في غزة.

وقال نصر الله إن مبعوثين أرسلوا إلى لبنان في السابق سعيا لوقف إجراءات الجبهة اللبنانية، وذلك بنقل تحذير مفاده أنه إن لم توقف الجماعة الهجمات فإن إسرائيل ستشن حربا على لبنان، وذلك دون أن يكشف هوية المبعوثين.

وأضاف قائلا أن "الهدف من جبهة لبنان هو وقف الحرب على غزة".