العالم اليوم - مسؤول عسكري أميركي: لم ننفذ أي ضربة جديدة في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 09:24 مساءً - أكد مسؤول عسكري أميركي لوكالة "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة وحلفاءها المناهضين للحوثيين في اليمن لم ينفذوا أي ضربة الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة هويته: "لم تنفذ اليوم أي ضربة أميركية أو للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت، الأحد، منطقة قريبة من محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر يمنية أن الضربة، التي نفذت بقصف جوي، أدت إلى "تدمير منصة صاروخية للحوثيين في جبل جدع، كما طالت غرفة عمليات في مبنى الدفاع الساحلي، شمالي اللحية".

وتحدثت أيضا عن "تحليق مكثف لمقاتلات ومسيّرات استطلاع فوق الحديدة، لرصد تحركات الحوثيين"، من دون أن تكشف عن هوية هذه التحركات.

وقالت المصادر إن الحوثيين "يتهمون القوات الأميركية والبريطانية بقصف موقع جبل جدع".

ونفذ الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وطالبوا بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي المقابل، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الثلاثة أيام الماضية، وتعهد الحوثيون بالرد عليها.

وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" إن الضربات الأميركية البريطانية كانت لها "تأثيرات جيدة"، بينما قلل الحوثيون من فعاليتها.