العالم اليوم - بداية مخيبة.. صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

انتم الان تتابعون خبر بداية مخيبة.. صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 09:24 مساءً - أنقذت ركلة جزاء ترجمها محمد صلاح في الوقت القاتل مصر من خسارة صادمة أمام موزمبيق، الأحد، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

ومنح صلاح منتخب "الفراعنة"، تعادلا مخيبا بنتيجة 2-2 على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في أبيدجان.

وسجل مصطفى محمد في الدقيقة الثانية هدف مصر الأول، ليرتفع سقف الطموحات بفوز كبير في افتتاح المشوار الإفريقي.

لكن ويتنس كويمبو وكليسيو باوكي كان لهما رأي آخر، عندما سجلا هدفين لموزمبيق في الدقيقتين 55 و58، بمباراة شهدت أخطاء قاتلة في خط دفاع مصر.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف إنقاذ منتخب مصر.

وتقاسمت مصر وموزمبيق صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق من الأحد.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا الخميس، وموزمبيق مع الرأس الأخضر الجمعة.