نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف هدف.. جيش الاحتلال ينشر ملخص 100 يوم من الحرب المدمرة على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي في ملخص نشره مساء يوم الأحد بعد مرور 100 يوم على الحرب في غزة، إنه ومنذ اندلاع الحرب تمت مهاجمة نحو 30000 هدف في القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانات أولية تظهر أنه منذ اندلاع الحرب تم إطلاق أكثر من 11 ألف صاروخ من غزة ولبنان وسوريا.

كما تبين أنه تم القضاء على نحو 9000 مسلح حتى الآن في غزة، وتصفية نحو 170 مسلحا في الشمال.

وإلى جانب ذلك تم اعتقال نحو 2300 شخص في غزة واستجوبتهم قوات الأمن.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن العديد منهم تم اتهامهم بأنهم "إرهابيون" وأن بعضهم شارك في هجوم 7 أكتوبر.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الجيش أنه تمت مهاجمة ما يقرب من ثلاثين ألف هدف في غزة، ونحو 750 هدفا على الساحة الشمالية حتى الآن.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تعمل أيضا في الضفة الغربية، وبحسب البيانات تم تنفيذ أكثر من 3200 نشاط استباقي تم خلالها اعتقال أكثر من 2650 شخصا من ضمنهم 1300 من نشطاء حماس، كما تم تدمير 14 منزلا.

كما نشر الجيش الإسرائيلي بيانات تجنيد الاحتياط التي تكشف أنه تم تجنيد أكثر من 290 ألف جندي منذ بداية الحرب.

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع تعرض لـ 2000 مجزرة خلال التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل والمدنيين والأطفال والنساء" منذ 100 يوم.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.