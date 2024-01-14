نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تعلن إنقاذ أكثر من مئة مهاجر قبالة جزيرة كريت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خفر السواحل اليوناني الأحد عن إنقاذه 117 طالب لجوء أبحروا من ليبيا، واعتقال ثلاثة منهم يشتبه بأنهم مهربون.

وأفاد خفر السواحل بأن 84 رجلا وامرأتين و31 قاصرا كانوا على متن قارب طوله عشرة أمتار أبحر في خليج كريت الجنوبي الذي يستخدمه الصيادون.

وأوضح في بيان أن طالبي اللجوء قالوا إنهم أبحروا من طبرق في شرق ليبيا الخميس متجهين إلى إيطاليا.

إلى جانب إيطاليا، تواجه اليونان تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين للاتحاد الأوروبي عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو من شمال إفريقيا.

استقبلت اليونان العام الماضي نحو 45 ألف طالب لجوء، وصل معظمهم إلى جزر قريبة من الساحل التركي. وهذه الحصيلة السنوية هي الأعلى منذ أربع سنوات، حسب الأمم المتحدة.

في يونيو، انقلب قارب متهالك وغرق قبالة بيلوس في شبه جزيرة بيلوبونيز، ما أدى إلى غرق 82 شخصا، بينما تم الإبلاغ عن فقدان المئات.

ورفع أربعون ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة التقاعس في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتداري حدوث الكارثة.