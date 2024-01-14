نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط أوكراني يعترف: وضع قوات كييف حرج ومتوسط أعمار العسكريين يفوق 40 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف قائد اللواء الخامس في القوات الأوكرانية أليكسي تاراسينكو بأن وضع قوات كييف حرج فيما يتعلق بالأفراد حيث يبلغ متوسط أعمار العسكريين أكثر من 40 عاما.

وقال تاراسينكو "إن القوات تتطلع بشدة إلى تعزيزات جديدة، لأنه في العديد من المناطق بأكثر الوحدات، الوضع حرج للغاية فيما يتعلق بالأفراد، ونوعية العسكريين القادمين ليست كما هو مرغوب فيه. لأنهم في الغالب رجال كبار السن ولديهم الكثير من المشاكل التي تنشأ في هذا العمر. نحن نفتقد الشباب حقا". كما نقلت قناة "إسبريسو" التلفزيونية الأوكرانية.

وأوضح أن متوسط ​​أعمار المقاتلين يزيد عن 40 عاما.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن آفاق كييف في ساحة المعركة قاتمة مع تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتضاؤل إمدادات الأسلحة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الغرب لم يعد بإمكانه ضمان إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2023، وانتهى الهجوم المضاد الأوكراني دون تحقيق أي من أهدافه. والجيش منهك، ولا يتم تجديد الوحدات المستنفدة إلا جزئيا بمجندين أكبر سنا وسيئي التدريب.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة ارتفع بنسبة 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت القناة نقلا عن الأطباء إلى أن نحو 30 ألف جندي أوكراني يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة شهريا.