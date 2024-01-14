العالم اليوم - مقتل وإصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 11:19 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، مساء الأحد، بمقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي عند مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشابين نفذا هجوما على قاعدة عسكرية إسرائيلية، من دون وقوع إصابات.

ونقل الشاب القتيل إلى إحدى المستشفيات في رام الله، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي المصابين الآخرين.

وتعليقا على الحادث، قال الجيش إن "الجنود من الوحدة 636 الذين نفذوا نشاطا استباقيا في منطقة لواء بنيامين، تمكنوا من تحييد إرهابيين اثنين ألقيا قنبلة على قاعدة عسكرية قرب مدينة رام الله".

وأضاف: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".