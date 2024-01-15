العالم اليوم - مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 12:24 صباحاً - قتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمال الخليل".

رواية الجيش الإسرائيلي

وعما حصل قرب الخليل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية اخترقت حاجزا للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتزاد".

وأضاف "لاحق الجنود مركبة الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، ردا على ذلك أطلق الجنود النار في اتجاه الإرهابيين وقاموا بتحييدهم".

وبحسب الجيش تم العثور على "البندقية المستخدمة وفأس وذخيرة".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تسلمت جثماني الشابين.

وأوردت في بيان "قوات الاحتلال تسلم جثماني الشابين اللذين أطلقت عليهما النار في واد الريم قرب السعير بالخليل وجاري نقل الشابين إلى مستشفى عالية".

اقتحامات ومداهمات

وفي مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مراسل فرانس برس أن الشاب يدعى لؤي الصوفي (16 عاما)، قتل خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للمخيم لاعتقال مطلوب، مشيرا إلى عدم وقوع مواجهات.

ومساء اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتيين فلسطينيين بالرصاص قرب رام الله.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه قام بـ"تحييد مهاجمين اثنين" ألقيا عبوة ناسفة على قاعدة عسكرية قريبة من رام الله.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل أكثر من 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بحسب أرقام وزارة الصحة.