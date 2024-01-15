نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردود حادة على منشور لزوجة زيلينسكي طالبت فيه الغرب بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مستخدمو منصة "إكس" بشكل حاد على طلب زوجة رئيس أوكرانيا، إيلينا زيلينسكايا، بمنح كييف دفعة جديدة من الأسلحة لمواصلة العمليات العسكرية ضد روسيا.

ورد أحد الناشطين على منشور زيلينسكايا: "أنتم تتصرفون مثل المتسولين".

ورد ناشط آخر: "يجب على جميع الدول التوقف عن إرسال أموالنا إلى بلدك الفاسد، لأن أوكرانيا خسرت الحرب بالفعل. لقد سرقت حكومتكم الفاسدة كل الأموال".

بينما علق ناشط آخر: "ما نوع المساعدة التي تتحدثين عنها؟ لقد قتلتم صحفيا أمريكيا لعدم التحدث ضم سياق الدعاية الأوكرانية".

أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية الغربية للقوات المسلحة لأوكرانيا لا تغير أي شيء في ساحة المعركة، ولكنها تطيل مدة الصراع فقط.

وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لقوات الدفاع الخاصة.