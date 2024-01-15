العالم اليوم - اعتراض صاروخ كروز يستهدف المدمرة لابون في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 04:22 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنه تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان: "تم إسقاط الصاروخ بالقرب من ساحل الحديدة من قبل الطائرات المقاتلة الأميركية."

وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار."

وكانت قد قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها رصدت طائرات أميركية تحلق قرب المجال الجوي لليمن ومناطقه الساحلية.

ووصف المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام أنشطة "العدو" بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول عسكري أميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها المناهضين للمتمردين الحوثيين في اليمن لم ينفذوا أي ضربة يوم الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "لم تنفذ اليوم أي ضربة أميركية او للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة.

وأفاد موقع "أنصار الله"، التسمية الرسمية للحوثيين، عن "غارات جوية لطيران العدوان الأميركي البريطاني على الحديدة".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن "طيران العدوان استهدف جبل جدع بمديرية اللحية" في محافظة الحديدة.

وأضاف أن "طيران العدوان الحربي والتجسسي حلّق بكثافة في سماء محافظة الحديدة".

وفجر الجمعة شنّت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع عسكرية عديدة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وفجر السبت، استهدف الجيش الأميركي مجدّدًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.

وتأتي الضربات ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنًا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

ونشرت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا بوارج في البحر الأحمر وشكلت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ووجّهت واشنطن ولندن تحذيرات متكررة للحوثيين من "عواقب" ما لم يوقفوا هجماتهم على السفن، قبل شنّهما ضربات.