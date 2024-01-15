العالم اليوم - روسيا.. اعتراض 3 صواريخ أوكرانية في مقاطعة كورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 07:21 صباحاً - أعلنت روسيا صباح اليوم الاثنين أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تمكنت من اعتراض 3 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة كورسك الروسية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن الدفاعات الجوية الروسية، وبحسب المعلومات الأولية، اعترضت 3 صواريخ أوكرانية فوق حي فاتيجسكي بمقاطعة كورسك، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وقال ستاروفويت، في قناته على تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ أوكرانية فوق أراضي حي فاتيجسكي".

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت الأحد قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، ما أدى إلى إصابة شخص.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض 17 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"أوراغان" وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن القوات الروسية نجحت في تحييد نحو 800 عسكري أوكرانيا في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء القتلى سقط نحو 300 في محور دونيتسك، و130 في محور كوبيانسك، بالإضافة إلى 170 في محور جنوب دونيتسك.

وأضافت الوزارة إنه تم تدمير حوالي 15 دبابة و12 مركبة قتالية وعشرات الآليات والقطع العسكرية في محاور القتال المختلفة في شرق وجنوب أوكرانيا.