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أحمد جودة - القاهرة - حكومتكم تكذب .. أعيدونا إلى بيوتنا

تسعى المقاومة الفلسطينية من خلال وسائل إعلامها العسكرية إلى نقل صور يومية بالصوت والصورة، توثّق عملياتها القتالية أو ما لديهم من تطورات جديدة بشأن أسرى جيش الاحتلال لديهم، وبثها على الملأ لتصل إلى الكيان، في خطوة لحرب نفسية وانتهاج أسلوب حرب الصوت والصورة.

تسجيل فيديو لأسرى الاحتلال: شابة ورجلين في قبضة القسَّام.. إن الإعلام العسكري التابع لكتائب القسَّام المقاومة في غزة وفلسطين، صار ينجح وبفعالية في نجح في توثيق كل عملياته بشكل دقيق لا سيما ذات الخطورة والتعقيد الفائق، بما في ذلك تسجيل فيديو بالصوت والصورة لعدد من أسرى جيش الاحتلال المتواجدين لديهم.

تتابع بوابة دوت الخليج كل جديد حول هذه الخطوات التي تقوم بها كتائب القسَّام، لا سيما بث التسجيلات بالصوت والصورة، عبر تقنية الفيديو، وبثها على العلن؛ كس تصل إلى جيش الاحتلال.

تسجيل بالصوت والصورة

تسجيل فيديو لأسرى الاحتلال: شابة ورجلين في قبضة القسَّام..قامت كتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ببث تسجيل فيديو بالصوت والصورة لعدد من الأسرى التابعين لجيس الاحتلال، يضم يضم شابة عشرينية واثنين من الرجال.

يبدو داخل التسجيل أنهم يتحدثون من مكان ما، وهم جلوس، كل على حدة، في رسائل تطالب جيش الاحتلال في إرجاعهم إلى منازلهم، وتخليصهم مما هم فيه.

في قبضة القسَّام: شابة ورجلين

الأسرى الثلاثة هم:

1- نوعا أرغماني، 26 عامًا، من بئر السبع.



2- يوسي شرعابي، 53 عامًا، ولم يذكر مكان بلدته.



3- تايس فيرسكي، 38 عامًا، من تل أبيب.

الإعلام العسكري يبث تسجيلًا بالصوت والصورة

انتشر تسجيل تم يثه من الإعلام العسكري التابع لـ كتائب القسام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بتقنية فيديو بالصوت والصورة.

استغاثات الأسرى: أوقفوا هذا الجنون

ويبدو الأشخاص داخل التسجيل، وهم يستغيثون بالكيان الصهيوني: أوقفوا هذا الجنون، في إشارة منهم لرغبتهم في العودة إلى بيوتهم، والذي جاء على لسان الأسيرة "نوعا أرغماني".

استغاث الأسير الثاني برئيس وزراء الكيان الصهيوني

فيما استغاث الأسير الثاني برئيس وزراء الكيان الصهيوني، قال الأسير الثاني تايس فيرسكي، مستغيثًا: "نتنياهو.. من فضلك أوقف الحرب.. اعيدنا إلى بيتنا"، وتابع الأسير الثالث يوسي شرعابي: "يجب الآن أن تتوقف الحرب".

الفيديو مترجم بالعربية والعبرية

بدا الأسرى وهم يتحدثون بالعبرية، وتظهر الترجمة العربية لكل متحدث منهم، في حين تمت ترجمة الكلمات العربية المكتوبة على الشاشة باللغة العبرية.

انتظرونا.. غدًا سنخبركم بمصيرهم

في ختام التسجيل "بدت جملة انتظرونا.. غدًا سنخبركم بمصيرهم"، مترجمة باللغة العبرية والإنجليزية، في إشارة تحمل تهديد ما، حيث لم يظهر أحد داخل الفيديو من رجال المقاومة حماس، وبدون أي تعليق من متحدث عربي.