العالم اليوم - الحوثيون: رغم "الضربات" سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 09:24 صباحاً - جددت جماعة الحوثي، الأحد، تأكيدها مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية ومنع مرورها في البحر الأحمر، رغم الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت مواقعها فجر يوم أمس الأول.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، في تغريدة له على منصة إكس بالتزامن مع مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة "نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أميركا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأشار عبد السلام إلى تحليق مكثف للطيران الأميركي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في ما وصفه بـ"عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".

وكانت مصادر يمنية أكدت لـ"دوت الخليج" أن الجماعة نقلت صواريخ بالستية من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحديدة التي تلقت فيها ضربات استهدفت القاعدة البحرية فيها وأدت إلى مقتل عدد من عناصرها بحسب ما أفاد به مستشفى الحديدة.

وفي طهران، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالاً هاتفياً برئيس ما يسمى المجلس الأعلى، مهدي المشاط، جدد فيه إدانة الضربات الأميركية البريطانية ودعم إيران لموقف الحوثيين في البحر الأحمر.

البنتاغون: أسقطنا صاروخاً باتجاه مدمرة أميركية

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ "صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه السفينة "يو إس إس لابون"، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت "أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من قبل مقاتلة أميركية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وهذا أول هجوم يستهدف مدمّرة أميركية منذ أن شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا ضربات مكثّفة ضدّ مواقع للحوثيين الذين يشنّون هجمات في البحر الأحمر ضدّ سفن تجارية وحربية تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

والأحد أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولًا أميركيا نفى الأمر.

وشنّت القوات الأميركية والبريطانية فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وأعلن المتمردون أن الضربات أدت إلى مقتل 5 عناصر في صفوفهم.