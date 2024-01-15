العالم اليوم - التضخم السنوي في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ يناير 2022

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ يناير 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 10:22 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5 بالمئة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 23 شهرا، وبالمقارنة مع 1.7 بالمئة كان قد سجلها في نوفمبر الماضي.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت تسعة في المئة في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5 بالمئة.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2 بالمئة في ديسمبر، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 بالمئة، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 بالمئة في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 بالمئة، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 بالمئة، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 بالمئة.

وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبيا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5 بالمئة، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر.