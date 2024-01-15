العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تجدد رهانات خفض الفيدرالي للفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 10:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لتصل فوق مستويات الـ 2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.

ووفقا لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79 في المئة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس.

وتبعا للمحلل الفني لرويترز وانغ تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا - 2079 دولارا.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2056.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2060.10 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 911.85 دولارا، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 985.46 دولارا للأونصة.