العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يلامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 10:22 صباحاً - تجاوز المؤشر نيكي الياباني، في ختام تعاملات الاثنين، مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاما، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وارتفع مؤشر نيكي واحدا بالمئة تقريبا إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990 عند 36008.23 نقطة.

وتفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكي أفضل أداء له في 22 شهرا.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة خلال اليوم ولامس أيضا أعلى مستوى في 34 عاما خلال الجلسة.

وقفز مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو بنسبة 5.3 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد الجمعة. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56 بالمئة، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19 بالمئة.