بايدن: أتطلع للحفاظ على اتصال وثيق مع قادة مصر وإسرائيل لإعادة المحتجزين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه إلى الحفاظ على اتصال وثيق مع نظرائه في مصر وقطر وإسرائيل، لإعادة جميع المحتجزين لدى حماس إلى وطنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وتعهد بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الاثنين عبر موقعه الإلكتروني بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة، بـ"العمل لإعادة جميع الأمريكيين إلى وطنهم".

وقال: إن إعادة المحتجزين الأمريكيين الستة لدى حماس كان في مقدمة اهتماماته منذ اندلاع الحرب، وإنه عمل "دون توقف" على محاولة تأمين حرية المحتجزين.

وأضاف: "شهدنا النتائج الأولية لتلك الجهود أواخر أكتوبر الماضي، عندما جُمع شمل أمريكيين مع أحبائهم".

وتابع بايدن قائلا: "وبالتنسيق الوثيق مع مصر وقطر وإسرائيل، توسطنا نوفمبر الماضي في وقف القتال لمدة 7 أيام، ما أثمر عن إطلاق سراح 105 محتجزين.. وسمح لنا بزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة".