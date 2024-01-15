‏فصائل عراقية مسلحة تعلن شن 3 هجمات على قواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الاثنين، شن 3 هجمات على قواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق.
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.