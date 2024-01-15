العالم اليوم - الحوثيون يجهزون لمزيد من الهجمات

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يجهزون لمزيد من الهجمات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 11:23 صباحاً - رغم التحذيرات الدولية المستمرة للحوثيين من مغبة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وبعد الضربات الأميركية البريطانية المشتركة ضد مواقعهم في اليمن، يبدو أن الجماعة الموالية لإيران عازمة على مواصلة تهديد الملاحة البحرية، وتنفيذ تهديدها بالرد على استهدافها.

مصادر يمنية قالت إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله اللبناني إضافة للحوثيين نقلوا صواريخ باليستية وأخرى بحرية من العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صنعاء، إلى محافظة الحديدة المطلة على جنوبي البحر الأحمر ضمن استعداداتهم لشن هجمات على السفن المبحرة قبالة المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ نُقلت على متن شاحنات مرت بالطريق الرئيسية الرابطة بين صنعاء والحديدة.

التحركات النشطة للحوثيين والخبراء الايرانيين ومن حزب الله اللبناني تكشف عن نوايا الحوثي للرد ومساعي التصعيد من خلال تنفيذ هجمات على البوارج الأميركية والسفن التجارية المرتبطة بالدول المشاركة في تحالف "حارس الازدهار".

فالحديدة تمتلك شريطا ساحليا كبيرا جنوبي البحر الأحمر وأطلق منها الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة نحو السفن التجارية والقطع العسكرية الأميركية، كما قام الحوثيون منها بعملية خطف السفينة غلاكسي ليدر.

أما محافظة تعز، خصوصا الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين فهي تضم مناطق جبلية تطل على منطقة باب المندب، ويعمل الحوثيون منها على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية نحو الممر الملاحي الذي تعطلت فيه حركة الملاحة بدرجة كبيرة.

وتأتي عملية نقل الصواريخ عقب قصف مجهول استهدف موقعا في القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب بالحديدة ردا على إطلاق صاروخ حوثي نحو البحر الأحمر.

فهل تستعد المنطقة لنزاع جديد ساحته البحر الأحمر؟

وفي حديثه لغرفة الأخبار على "دوت الخليج" بشأن نقل الحوثيين أسلحتهم إلى الحديدة للرد على الهجمات التي طالت أراضيها يشير الخبير العسكري والاستراتيجي سمير راغب إلى أن الحوثيين فقدوا ربع إمكانياتهم في الضربة العسكرية التي تعرضت لها السواحل بحسب ما نشرته تقارير نيويورك تايمز، مضيفا: