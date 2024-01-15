العالم اليوم - غزة.. مقتل وإصابة نحو 85 ألف فلسطيني بضربات إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل وإصابة نحو 85 ألف فلسطيني بضربات إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 60 شخصا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 24100 والإصابات إلى 60834 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن 132 شخصا قتلوا وأصيب 252 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل أكثر من 60 فلسطينياً في غارات إسرائيلية استهدفت ليلاً أنحاء مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى سقوط "أكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات" في "مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر نفسه أنّ الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة، لافتا إلى أنّ الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و"عشرات" المنازل.

وتعرضت المستشفيات، المحميّة بموجب القانون الدولي الإنساني، لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتّهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعمل بـ 3 أضعاف قدرتها الاستيعابية وتعاني من شح الوقود، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية بشكل مباشر مباشرة.