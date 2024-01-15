العالم اليوم - وزير إسرائيلي يصف اعتقال تركيا للاعب جيهزكيل بـ"الشائن"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 12:24 مساءً - وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اعتقال تركيا لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بأنه شائن وينطوي على نفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، على منصة إكس، إن تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال 2022، مضيفا "تركيا تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحماس".

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن تركيا أفرجت عن اللاعب الإسرائيلي وأنه سيعود إلى إسرائيل اليوم".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل، لاعب نادي أنطاليا سبور لكرة القدم، لاستجوابه بعد أن أبدى تضامنه خلال مباراة في الدوري الممتاز، مع المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

قال وزير العدل التركي يلماز طنتش في وقت متأخر من يوم الأحد إن اللاعب الإسرائيلي الدولي قيد التحقيق بشأن تهم محتملة "بالتحريض العلني للجمهور على الكراهية والعداء".

وأكد طنتش في بيان نشر على موقع إكس- تويتر سابقا- أن جيهزكيل شارك في "لفتة قبيحة لدعم المذبحة الإسرائيلية في غزة".

بعد تسجيله هدف التعادل أمام طرابزون سبور خلال مباراة على أرضه، عرض اللاعب الإسرائيلي البالغ من العمر 28 عاما ضمادة حول معصمه عليها نقش "بمناسبة مرور 100 يوم منذ اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر".

أوقف أنطاليا سبور جيهزكيل عن الفريق، وأعلن أنه يتحدث مع محامي النادي حول إمكانية إنهاء عقده.

من جانبه، دان الاتحاد التركي لكرة القدم ما قال إنها لفتة "أزعجت ضمير" الجمهور التركي.

وأثار اعتقال جيحيزكيل غضبا في إسرائيل، إذ كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على موقع إكس "عار عليك أيتها الحكومة التركية".