العالم اليوم - مدربو كأس آسيا.. 25 مليون دولار تفصل الأعلى أجرا عن البقية

انتم الان تتابعون خبر مدربو كأس آسيا.. 25 مليون دولار تفصل الأعلى أجرا عن البقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 12:24 مساءً - نشرت وسائل إعلامية، رواتب مدربي المنتخبات الوطنية، في كأس آسيا 2023، والتي أظهرت فرقا شاسعا بين راتب المنتخب السعودي، ورواتب بقية المدربين.

وتصدر القائمة مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، بفارق أكثر من 25 مليون دولار عن أقرب ملاحقيه. ويتقاضى مانشيني 28 مليون دولار سنويا، لتدريب "الأخضر". وجاء خلفه الألماني يورغن كلينزمان، مدرب كوريا الجنوبية، براتب 2.2 مليون دولار، بينما حل البرتغالي باولو بينتو، مدرب الإمارات، ثالثا، براتب 1.9 مليون دولار سنويا. هنا قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في كأس آسيا 2023: الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية – 28 مليون دولار سنويا. الألماني يورغن كلينزمان مدرب كوريا الجنوبية – 2.2 مليون دولار سنويا. البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات – 1.9 مليون دولار سنويا. الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا – 1.8 مليون دولار سنويا. الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين – 1.6 مليون دولار سنويا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مدربو كأس آسيا.. 25 مليون دولار تفصل الأعلى أجرا عن البقية .. في رعاية الله وحفظة