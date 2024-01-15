العالم اليوم - كل ما تريد معرفته عن جائزة فيفا The Best لأفضل لاعب بالعالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 01:22 مساءً - هنا كل ما تريد معرفته عن جائزة فيفا The Best لأفضل لاعب في العالم، بحسب الموقع الرسمي للجائزة:

تم تقليص عدد اللاعبين والمدربين الذين تألقوا خلال فترة التقييم إلى ثلاثة مرشحين متميزين عبر سبع فئات، في حين سيتم اختيار تشكيلتي أفضل 11 لاعباً في العالم للرجال والسيدات من FIFA FIFPRO، كما تم ترشيح ثلاثة مرشحين لجائزة FIFA للمشجعين، بالإضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة FIFA للعب النظيف.

سيكون هذا العام هو الثامن من حفل توزيع جوائز The Best FIFA منذ تأسيسه في عام 2016، والذي شهد تتويج العديد من النجوم البارزين أمثال ليونيل ميسي ومانويل نوير وميغان رابينو خلال السنوات الأخيرة.

كانت فترة التقييم لجوائز السيدات (أفضل لاعبة، أفضل مدرب للسيدات، أفضل حارسة مرمى) تمتد من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات FIFA.

أما بالنسبة لجوائز The Best FIFA للرجال (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) انحصرت فترة التقييم من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

سيتم تقديم جائزة FIFA Puskás إلى صاحب أفضل هدف خلال فترة التصفيات التي تمتد من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

جوائز The Best FIFA:

يتم تقسيم الجوائز إلى تسع فئات

جائزة The Best FIFA لأفضل لاعب للرجال جائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة للسيدات جائزة The Best FIFA لأفضل حارس مرمى جائزة The Best FIFA لأفضل حارسة مرمى جائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للرجال جائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للسيدات جائزة FIFA Puskás لأجمل هدف جائزة FIFA للعب النظيف جائزة FIFA للمشجعين

سيجري أيضاً الكشف عن الاختيار النهائي لتشكيلتي أفضل 11 لاعباً في العالمFIFA FIFPRO للرجال والسيدات من بين 23 مرشحاً في كل مجموعة.

سيجري تحديد تشكيلتي العالم للرجال والسيدات بحارس مرمى وثلاثة مدافعين، وثلاثة لاعبي خط وسط وثلاثة مهاجمين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات. ويتم منح المركز الأخير في كل تشكيلة لأكثر لاعب/ـة حصل على أصوات من خارج المراكز العشر المختارة.

وبشأنجائزة FIFA للعب النظيف، فسيحصل عليها متلقي واحد على الأقل أظهر سلوكاً مثالياً وعزز الروح الرياضية في اللعبة طوال العام. يمكن أن يكون هذا مشجعاً، أو فريقاً، أو لاعباً، أو مديراً، أو اتحاداً أو حتى تُمنح لعدة فائزين.

المرشحون النهائيون لجوائز The Best FIFA

تم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، حيث يتنافسإرلينغ هالاند وكيليان مبابي وليونيل ميسي على جائزة The Best FIFA.

تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023، وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل لندن يوم 15 يناير 2024.

وتم ترشيح 12 لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب من FIFA للرجال بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء. ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع FIFA الرسمي.

كيليان مبابي

واصل مبابي تألقه الذي بدأ في كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما عاد إلى المنافسات المحلية في أواخر ديسمبر 2022، وقاد باريس سان جيرمان إلى الفوز على ستراسبورج في الدوري الفرنسي، بعد أن سجل ركلة جزاء في الدقيقة 90 .

وضمن اللاعب الفرنسي صاحب السرعات الكبيرة، للنادي الباريسي حصد لقبه المحلي الثامن في آخر 11 عامًا، وذلك بفضل أهدافه الرائعة خلال فترة التصفيات لجائزة The Best FIFA 2023، حيث زار شباك المنافسين 17 مرة في آخر 20 مباراة بالدوري، بما في ذلك تسجيل تسعة أهداف في ست مباريات.

وحصل المهاجم الموهوب على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأيضًا هدّاف البطولة المحلية، بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة.



ليونيل ميسي.. الأسطورة الذي حصد كل شيء

اللاعب الذي حصد كل لقب محلي ودولي، وفردي كبير في عالم كرة القدم، ويستمر بإبهار الجماهير العالمية في سن 36. ميسي الذي توّج بجائزةThe Best FIFA لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بعد قيادته الأرجنتين إلى المجد في قطر، عاد ليساعد فريقه باريس سان جيرمان في الحصول على لقب الدوري الفرنسي الأخير، وهو الثاني له في مسيرته مع النادي الباريسي. كما تم اختياره ضمن فريق الموسم في البطولة المحلية، وتصدر قائمة صانعي الأهداف في الدوري.

وفي شهر يوليو، واجه ميسي الذي سجل الآن أكثر من 100 هدف لبلاده ويُعد الهداف التاريخي في أفضل خمس دوريات أوروبية، تحديًا جديدًا حيث انتقل هذا العبقري عبر المحيط الأطلسي للانضمام لفريق إنتر ميامي، ولاقت هذه الصفقة حماسًا كبيرًا، وترحيبًا حافلًا يليق بأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

إرلينغ هالاند

إنه ماكينة أهداف مانشستر سيتي التي لا يمكن إيقافها، حيث أرعب هالاند المدافعين في المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق مع أبناء بيب غوارديولا الثلاثية الأولى في تاريخ النادي، وذلك برفع ألقاب: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال فترة الترشح للجائزة تمكن هالاند من هز الشباك محرزًا 28 هدفًا في 33 مباراة في مختلف البطولات ، حيث أثبت مزيج سرعته وقوته وقدرته على إنهاء الهجمات، أنه أقوى من أفضل المدافعين في العالم. وأصبحت عودته للتهديف مع أسلوبه الهادئ أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن الدولي النرويجي أكمل عامه الـ23 في يوليو 2023.

وعلاوة على ألقابه مع النادي، حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك الحذاء الذهبي الأوروبي والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، والثنائية النادرة المتمثلة في تسميته لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيف تم تحديد المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة The Best FIFA لأفضل لاعب في العالم؟

من القائمة المختصرة المكونة من 12 لاعبًا، قام كل ناخب بتحديد اختياره الأول والثاني والثالث للجائزة.

تم منح النقاط للمرشحين اعتمادًا على المكان الذي تم وضعهم به (خمس نقاط للأول، ثلاث نقاط للثاني ونقطة للثالث).

لم يتمكن قادة المنتخبات الوطنية من التصويت لأنفسهم.

تم اختيار مجموعات التصويت الأربع (المدربون، قادة المنتخبات، الصحفيين والمشجعين) ولكلٍ منهم نسبة ٢٥ % من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين من كل مجموعة.

ستُمنح جائزة The Best FIFA لأفضل لاعب لمن سيحصل على أكبر عدد من النقاط.

إذا كان المتأهلون للتصفيات النهائيات متعادلين بالنقاط، فسيتم منح الجائزة لأكثر لاعب حل في المركز الأول خلال عملية التصويت (من بين اللاعبين المتعادلين في النقاط).

يُشرف مراقبون مستقلون على إجراء التصويت على جائزة The Best FIFA لأفضل لاعب في العالم. ستُنشر النتائج كاملة على موقع FIFA بعد حفل توزيع الجوائز في 15 يناير 2024.



من في القائمة النهائية لجائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم؟

جرى اختيار إيتانا بونماتي، وليندا كايسيدو، وجنيفر هيرموسو ضمن القائمة النهائية لجائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم 2023.

سيتم الكشف عن الفائزة بالجائزة، التي تكرم صاحبة الأداء المتميز لكرة القدم النسائية في الفترة بين 1 أغسطس 2022 و20 أغسطس 2023 _وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات_ في حفل لندن المنتظر في 15 يناير 2024.

تم ترشيح 16 لاعبة في البداية لجائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء. من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلات للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تضم: مدربي المنتخبات الوطنية للسيدات، وقادة المنتخبات الوطنية للسيدات، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا على الموقع الرسمي لـFIFA.



أيتانا بونماتي

مع الكرة الذهبية لكأس العالم للسيدات، وجائزة لاعبة العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي أضيفت بالفعل إلى جوائزها المتعددة هذا العام، تهدف بونماتي إلى الحصول على لقب فردي كبير آخر.

إن نجاحاتها المتمثلة في التتويج بلقب عالمي مع أسبانيا، والثلاثية المحلية والأوروبية مع برشلونة تتحدث عن نفسها. ومع ذلك، فإن الأسلوب الذي حققت به لاعبة الوسط المميزة هذه الألقاب هو ما يميزها عن بعض زميلاتها الناجحات.

وقد أطلق عليها بيب غوارديولا لقب "أندريس إنييستا للسيدات" وأعلن أنه يحبها ويتابعها بشغف بسبب الطريقة التي تلعب بها. وقد وصفتها زميلتها في الفريق، إيرين باريديس، ببساطة بأنها "عبقرية"، وأصبح هذا الإعجاب من زميلاتها في الفريق، والمنافسين، والنقاد، والمشجعين أشبه بالإجماع العالمي في الوقت الحالي.



ليندا كاسيدو

شاركت في ثلاث نهائيات لكأس العالم للسيدات في غضون عامٍ واحد، وفازت بجوائز فردية في نهائيات بطولة تحت 17 سنة ونهائيات الكبار، وحصلت على الكرة الذهبية لكوبا أمريكا النسائية بينهما.

على طول الطريق، انتقلت كاسيدو من مشروع معجزة شابة يتم الحديث عنها إلى نجمة حقيقية، حيث حققت ذاتها مقارنة بجميع الأساطير من الذكور والإناث.

وقد شبهها أيقونة كولومبيا، كارلوس فالديراما، بزميله السابق في المنتخب الكولومبي، فاوستينو أسبريا، فيما اعتبرت "تينو" ذلك بمثابة مجاملة كبيرة، إذ وصفها بأنها "أعجوبة" و"ظاهرة عالمية".

جنيفر هيرموسو

"تعد جيني لاعبة كرة قدم متكاملة، إذ يمكنها اللعب في أي مركز، إنها مذهلة، ولا أحد يأخذ الكرة منها. نحن نتحدث عن إحدى أفضل اللاعبات في العالم”.

هكذا تحدثت إيفانا أندريس نيابة عن غرفة تبديل الملابس في إسبانيا بأكملها، إذ أثنت على هيرموسو خلال كأس العالم للسيدات. كانت اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا هي بالفعل أفضل هدافة لإسبانيا على الإطلاق عندما وصلت إلى داون أندر، لكنها غادرت بعد أن عززت سمعتها كنجمة بصورةٍ أكبر بعد تسجيلها ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في مشوار “لاروخا” نحو اللقب.

بعد حصولها على كرة أديداس الفضية في النهائيات العالمية، تستعد هيرموسو الآن للحصول على الكرة الذهبية في حفل توزيع جوائز The Best FIFA المرتقب.

كيف يتم اختيار The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم؟

من بين القائمة المختصرة التي تم اختيارها من ببين 16 لاعبة، قام كل ناخب باختيار مرشحاته الأولى والثانية والثالثة للفوز بالجائزة.

يتم منح النقاط للمرشحات حسب المركز الذي يتواجدن فيه (خمس نقاط للمركز الأول، ثلاث نقاط للمركز الثاني ونقطة واحدة للمركز الثالث).

يتم منح النقاط للمرشحات حسب المركز الذي يتواجدن فيه (خمس نقاط للمركز الأول، ثلاث نقاط للمركز الثاني ونقطة واحدة للمركز الثالث). لا يمكن لقائدات المنتخبات الوطنية المرشحات التصويت لأنفسهم.

تم الاختيار وفقاً لمجموعات التصويت الأربعة (المدربون والقادة والصحفيون والمشجعون) بنسبة 25% لكل فئة، بغض النظر عن عدد المصوتين من كل مجموعة.

اللاعبة التي ستحصد أكبر عدد من النقاط ستتوّج بجائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم.

إذا تعادل المتأهلات للتصفيات النهائية في عدد النقاط، فسيتم منح الجائزة لأكثر لاعبة حلت في المركز الأول خلال عملية التصويت (من بين اللاعبات المتعادلات في النقاط).

إذا تعادل المتأهلات للتصفيات النهائية في عدد النقاط، فسيتم منح الجائزة لأكثر لاعبة حلت في المركز الأول خلال عملية التصويت (من بين اللاعبات المتعادلات في النقاط). يُشرف مراقبون مستقلون على إجراءات التصويت لجائزة جائزة The Best FIFA لأفضل لاعبة في العالم وسيتم نشر النتائج بالكامل على موقع FIFA.com بعد حفل توزيع الجوائز في 15 يناير 2024.

ما موعد حفل تسليم جوائز The Best FIFA ذا بيست ٢٠٢٣؟

سيقام حفل توزيع جوائز The Best FIFA في لندن، وسيبدأ في تمام الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، و21:30 بتوقيت القاهرة، و22:30 بتوقيت مكة.

من هم مقدمو حفل جوائز The Best FIFA؟

ستقوم المذيعة والمقدمة البريطانية البارزة ريشمين شودري، بالإضافة إلى الفائز بكأس العالم تيري هنري، بتقديم حفل توزيع جوائز The Best FIFA لعام 2023.

سيحظى المقدمان الرئيسيان بمساعدة من دودا بافو المتخصصة في الإعلام متعدد اللغات، والتي عملت في كأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس العالم للأندية 2022 FIFA، وأحدث نسخة من كأس العالم للسيدات 2023 FIFA.



من هم الفائزون بجوائز The Best FIFA لعام 2022؟