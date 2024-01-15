سلطنة عُمان تُطلق مُبادرة جديدة "تكافؤ الفرص" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، مُبادرة جديدة "تكافؤ الفرص الوطنيّة" لدعم روّاد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعداد معرض تعريفي بمبنى الهيئة لـ (11) من رواد الأعمال العمانيين الذين يملكون هذه المشاريع، بغرض عرض منتجاتهم المبتكرة ليوم كامل وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم في مشاريعهم وتبادل الحديث والخبرات مع المسؤولين والموظفين في الهيئة وفتح المجال لشراء المنتجات منهم.

تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى توفير شراكات مستدامة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على توطين مشروعاتهم في المناطق الاقتصادية والحُرة والصناعية التي تشرف عليها والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي توفرها الهيئة لهذه المشاريع، وذلك ضمن تحقيق رؤية الهيئة في جعل المناطق التي تشرف عليها هي (الوجهة الأمثل للاستثمار)، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار ودورها في تعزيز القيمة المضافة وتمكين المستثمرين من استخدام التقنيات والحلول المبتكرة لمشروعه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتعزيز فكرة «استخدام موارد صديقة للبيئة» من خلال عرض ابتكارات القطاعات، لأجل استدامتها في مبادرات وفعاليات أخرى مستقبلا.