نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية، تفتتح سلطنة عُمان اليوم/ الاثنين/ المرحلة الأولى من مدينة العرفان (شرق) والافتتاح الرسمي لفندق "جي دبليو ماريوت مسقط" برعاية سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة.

يضم الفندق ذو الـ5 نجوم، والبالغة كلفته الاستثمارية نحو 47 مليون ريال عُماني 304 غرف وأجنحة فندقية، حيث يُعدّ جزءًا من سلسلة فنادق علامة ماريوت بونفوي الدولية، وأول فندق يحمل علامة جي دبليو في سلطنة عُمان، ليكون أحد المكونات الرئيسية المكملة للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المدينة وثاني الفنادق المنجزة فيها.

ويأتي افتتاح الفندق الحاصل على شهادة (ليد الذهبية) التي يصدرها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة عُمران لمواكبة الحركة السياحية المتنامية في سلطنة عُمان، عبر تعزيز أصول المجموعة الفندقية وتطوير الوجهات السياحية.

ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة العرفان (شرق)، واتصاله المباشر بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ليسهم في دعم الحركة السياحية بشكل عام، وفي تعزيز الجهود لتصبح سلطنة عُمان مركزًا عالميًّا لاستقبال كبرى الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

وتحوي مدينة (العرفان شرق) مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق كراون بلازا من فئة أربع نجوم، ومجمّع أعمال ليكون مقرًا رئيسًا لمكاتب الشركات الرائدة مثل مقر الشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل"، وتشكّل المدينة وجهةً سياحية نابضة بالحياة تسهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهي تعكس الدور المحوري لمجموعة عُمران في تنمية القطاع السياحي بسلطنة عُمان، وذلك من خلال مشاريع تطوير حضرية، تعمل على دعم توجهات البلاد لتحقيق النمو السياحي.