أمطار ريو دي جانيرو تُخلف 11 قتيلاً

أمطار ريو دي جانيرو تُخلف 11 قتيلاًقتل 11 شخصاً على الأقل، جراء أمطار غزيرة هطلت منذ يوم أمس على ريو دي جانيرو الواقعة جنوب شرق البرازيل.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إنه تم تسجيل الوفيات في المناطق الشمالية للمدينة الكبيرة، وقد حصلت نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة، ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.

وأضافت السلطات: إنه تم إعلان “حال الطوارئ” في أجزاء من المدينة، حيث هطل ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعاً لشهر كانون الثاني بكامله.

وأغلق نحو عشرة من خطوط الحافلات إضافة إلى عدد من محطات المترو بسبب انتشار المياه.

من جانبها قالت إدارة الإطفاء: إن مئات الأشخاص أخلوا منازلهم بسبب الفيضانات.