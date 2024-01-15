العالم اليوم - هل تشن بريطانيا المزيد من الهجمات على الحوثيين؟.. وزير يوضح

انتم الان تتابعون خبر هل تشن بريطانيا المزيد من الهجمات على الحوثيين؟.. وزير يوضح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 03:24 مساءً - قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، يوم الاثنين، إن المملكة المتحدة "ستنتظر وترى"، قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين من أجل حماية حركة الشحن الدولية.

وفي تصريحات لسكاي نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ المزيد من الضربات، قال شابس: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي يجب حمايته".

وشاركت بريطانيا الأسبوع الماضي في غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على أنحاء متفرقة في اليمن ضد ميليشيا الحوثي، ردا على هجمات مستمرة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، لكنها لم تشارك في غارة أخرى شنتها الولايات المتحدة في اليوم التالي.

وكرد فعل على هذه الضربات، أطلق الحوثيون يوم الأحد، صاروخ كروز مضاد للسفن صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر، لكن طائرة مقاتلة أميركية نجحت في إسقاطه.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع البريطاني قوله إن المملكة المتحدة تتابع الوضع مع الحوثيين.

وأضاف "عليهم أن يدركوا أنه إذا لم يتوقفوا، فسنضطر بالطبع إلى اتخاذ القرارات التي يتعين اتخاذها".