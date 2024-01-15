العالم اليوم - حادث دهس وطعن في ضواحي تل أبيب.. إصابة 19 شخصا

انتم الان تتابعون خبر حادث دهس وطعن في ضواحي تل أبيب.. إصابة 19 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 03:24 مساءً - أصيب 19 إسرائيليا فيما يعتقد أنه حادث دهس وحادث طعن بسكين، في مدينة رعنانا، شمالي تل أبيب، وفقا لخدمة الطوارئ الطبية نجمة داود الحمراء.

وتم الإبلاغ عن الحادثين في الساعة 1:34 ظهرا و 1:44 ظهر الاثنين، وتم علاج 3 مصابين في مكان الحادث الأول.

وذكرت مصادر أن الإصابات "طفيفة ومتوسطة".

ووفقا للرواية الأولية لأجهزة الأمن فإن شابا فلسطينيا من مدينة الخليل قام بطعن مواطنة إسرائيلية، ما أدى إلى اصابتها بجراح حرجة واستولى على سيارتها.

وقام الشاب بدهس عدد من المواطنين قبل أن تتعرض المركبة لاصطدام، فاستولى على مركبة أخرى واستمر بالدهس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.