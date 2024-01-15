العالم اليوم - اليونان تعتزم بيع 30% من مطار أثينا الدولي في اكتتاب عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 03:24 مساءً - قال مطار أثينا الدولي، الاثنين، إن اليونان بدأت الاستعدادات لبيع حصة 30 في المئة من المطار من خلال طرح عام أولي واتفاقيات منفصلة مع المساهمين أفياألاينس وعائلة كوبيلوزيس.

ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر فبراير، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وسيكون دويتشه بنك مديرا مشتركا للدفاتر، بينما يقوم مورغان ستانلي و بنك أوف أميركا للأوراق المالية بدور المنسقين المشتركين.

وبحسب بلومبرغ فإنه سيكون لشركة "أفياألاينس" (AviAlliance) وأفراد عائلة كوبيلوزس، المساهمان حاليان في المطار الأكبر في اليونان، الحق في المشاركة بهذه الصفقة الكبيرة لزيادة حصصهما بواقع 10 بالمئة و1 بالمئة على التوالي.

ويتزامن البيع مع عودة اليونان تدريجياً إلى الوضع الطبيعي بعد أزمة الديون التي عانت منها على مدار عقد كامل. وتنتهز الحكومة الإقبال القوي من المستثمرين على أصول الدولة بعد عودتها إلى التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية في العام الماضي، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز نشاط بورصة أثينا عبر الطروحات رفيعة المستوى

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية أصول جمهورية اليونان، ديمتريوس بوليتيس، قال في حوار خلال يناير الماضي، إن الحصة المطروحة للبيع قد تُقيّم بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار)، اعتماداً على أوضاع السوق.

يذكر أن مطار أثينا الدولي استقبل أكثر من 28 مليون مسافر خلال 2023، بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن العام السابق، وفق البيانات الصادرة من المطار. وجاء 19 مليون مسافر منهم من الخارج، حيث حقق قطاع السياحة في البلاد عاماً قياسياً آخر.