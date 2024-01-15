العالم اليوم - إصابة 19 إسرائيليا.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا

انتم الان تتابعون خبر إصابة 19 إسرائيليا.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 03:24 مساءً - كشفت مصادر إسرائيلية، عن تفاصيل عملية الدهس والطعن، التي أقدم عليها شاب، ظهر الاثنين، في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

وأصيب 19 إسرائيليا فيما يعتقد أنه حادث دهس وحادث طعن بسكين، في مدينة رعنانا، شمالي تل أبيب، وفقا لخدمة الطوارئ الطبية نجمة داود الحمراء.

تفاصيل العملية

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هجوم الدهس والطعن في رعنانا نفذه مهاجم وحيد، قام بهجمات على أشخاص في مواقع متعددة.

ووفقا للرواية الأولية لأجهزة الأمن فإن شابا فلسطينيا من مدينة الخليل قام بطعن سيدة إسرائيلية، ما أدى إلى اصابتها بجراح حرجة واستولى على سيارتها.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المشتبه به قام بعدها بدهس 3 أشخاص.

ويضيف التقرير أنه بعد ذلك "تعرضت مركبته للاصطدام"، وترك السيارة، وعندها سرق سيارة ثانية واستمر في القيادة في "شارع أحوزة"، واصطدم بمجموعة أخرى من الأشخاص.

بعدها أطلقت الشرطة النار عليه، ليترك السيارة ويخرج.

وقال رئيس بلدية رعنانا، حاييم برويد، لإذاعة "كان" إنه لم يتم التأكد بعد من وجود صلة بين عمليات الطعن والدهس.

وتم الإبلاغ عن الحادثين في الساعة 1:34 ظهرا و 1:44 ظهر الاثنين، وتم علاج 3 مصابين في مكان الحادث الأول.

وذكرت مصادر أن الإصابات "طفيفة ومتوسطة".