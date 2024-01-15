العالم اليوم - مقتل امرأة وإصابات أخرى.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا

انتم الان تتابعون خبر مقتل امرأة وإصابات أخرى.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 04:22 مساءً - كشفت مصادر إسرائيلية، عن تفاصيل عملية الدهس والطعن، التي أقدم عليها شاب، ظهر الاثنين، في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا سرق سيارة ودهس أشخاصا في وسط إسرائيل اليوم الاثنين مما تسبب في إصابة 13 شخصا على الأقل وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه به وجار التحقيق معه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض الأشخاص ربما قد تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل ومسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في غزة.

وقالت الشرطة في بيان لها "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي"، وأضافت أن المشتبه به من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن إفادات أدلى بها شهود عيان في تقرير سابق إن الحادث ربما كان عبارة عن محاولة سرقة سيارة نتج عنها حادث الدهس.

وقال مستشفى شنايدر للأطفال في مدينة بيتح تكفا قرب تل ابيب إنه تسلم 4 أطفال جرحى في حادثة رعنانا ووصف "حالتهم بالمتوسطة".

وقالت الشرطة إن تقوم "بتمشيط المنطقة الوسطى في موقع الهجوم والمناطق المحيطة به للتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى".