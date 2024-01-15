العالم اليوم - صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن

انتم الان تتابعون خبر صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 04:22 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة، يوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا بإصابة إحدى السفن بصاروخ على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

ونقلت رويترز عن الهيئة البريطانية إن السلطات تحقق في الأمر. وكان قد تم الابلاغ عن تقارير، يوم الجمعة الماضي، عن اقتراب قوارب صغيرة من سفينة تجارية على بعد 80 ميلا بحريا (148 كيلومترا) جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن .. في رعاية الله وحفظة