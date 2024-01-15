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بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي MOEX، في تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 3200 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي 2023.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.32% إلى 3195.45 نقطة، وقبل ذلك بدقائق سجل المؤشر قراءة فوق مستوى 3200 نقطة للمرة الأولى منذ 29 نوفمبر الماضي.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.96% إلى 1146.94 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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