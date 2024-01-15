العالم اليوم - إسرائيل تضيف 15 مليار دولار للموازنة لحرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 05:20 مساءً - وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن تعديل موازنة العام 2024، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب حركة حماس.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت على ميزانية معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليارشيقل (15 مليار دولار). ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم. وفي العام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.

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