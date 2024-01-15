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هزة أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، بأنه تم اليوم الاثنين، تسجيل زلزال بقوة 4 درجات.
ووفقا لبيانات المديرية: "في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو)، حدثت هزات أرضية كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".
وأضاف البيان: "بلغت قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال 7.8 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك بالهزة بمقدار 3 درجات وفي منطقة أولخونسكي، (3-4) درجات، ومنطقة كازاشينسكو لينسكي 4 درجات".
ووفقا لبيان المديرية، لم تسفر الهزات عن أية أضرار مادية تذكر.
وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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