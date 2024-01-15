العالم اليوم - قتيلان و جرحى بالرصاص الإسرائيلي في بلدة دورا الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 07:25 مساءً - قتل شاب وفتاة فلسطينيان، فيما أصيب 9 آخرون بينهم 4 بحالة خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدة دورا، جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، مقتل الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في القلب، في مدينة دورا، إضافة إلى نقل 10إصابات، بينها 4 خطيرة في الشريان الرئيسي بالفخذ إلى مستشفى دورا الحكومي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، أعلن مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي، عن مقتل الفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة دورا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، مما أسفر عن وقوع جرحى.