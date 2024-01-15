المركزية الأمريكية: الحوثيون يستهدفون السفينة جيبرالتار إيجل بصاروخ باليستي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:32 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيين استهدفوا السفينة "جيبرالتار إيجل" بصاروخ باليستي من مناطق يسيطرون عليها في اليمن، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت أن السفينة "جيبرالتار إيجل" لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها.

وفي السياق نفسه، قالت حركة حماس، إن عملية رعنانا الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني.

وجاء في بيان الحركة:" نستنفر شبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس وندعوهم لتصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي".