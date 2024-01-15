الجيش الاسرائيلي يعترف بانسحاب الفرقة 36 بالكامل من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:32 مساءً - اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، في أحدث مؤشر على التحول في طبيعة العمليات العسكرية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع صحيفة إسرائيل هيوم إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي.

الفرقة 36 تغادر غزة لتقييم الاوضاع

وذكرت المصادر إن قرار الجيش يأتي بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات. وبحسب المصادر، غادرت قوات الفرقة 36 غزة لفترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، على أن يتم في نهاية الفترة التنشيطية، وبحسب تقييم الوضع، تحديد استمرار النشاط العملياتي لقوات الفرقة حسب الحاجة العملياتية.