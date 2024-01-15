العالم اليوم - التضخم في إسرائيل يهبط إلى 3 بالمئة.. الأدنى منذ عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 08:23 مساءً - قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الاثنين، إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى ثلاثة بالمئة في ديسمبر من 3.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين.

وربما يدعم ذلك اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض آخر لأسعار الفائدة. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة الشهر الماضي. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر. وتؤثر الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة حماس على النمو الاقتصادي وتساعد على خفض التضخم الذي صار الآن في نطاق المستهدف الرسمي بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات. لكنه حذر من أن يؤدي تيسير السياسة النقدية، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إبطاء وتيرة الخفض في المستقبل.

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