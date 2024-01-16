نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل رجل أعمال كردي في القصف الإيراني على أربيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي لقي مصرعه، وأصيب نجله جراء استهداف منزله بأربعة صواريخ فجر الثلاثاء.

رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي

وقالت "رووداو" إن رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي قتل في هجوم صاروخي استهدف منزله على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).

وذكرت الشبكة أن مدينة أربيل تعرضت لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو وثق لحظة العثور على جثة رجل الأعمال بيشرو دزيي.

وأفادت قناة "العالم" نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".وأشارت القناة الإيرانية إلى أنه عقب استهداف مقار تابعة للموساد الإسرائيلي تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي.

وذكرت "العالم" أن الحرس الثوري الإيراني قصف مقرات تجسس تابعة للموساد والإرهابيين وتجمعات لفصائل إرهابية في العراق وسوريا بالصواريخ الباليستية ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن القصف الصاروخي الإيراني على أهداف في سوريا طال مقرات "الحزب التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" في إدلب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.