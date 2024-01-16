العالم اليوم - السعودية توافق على الترخيص لـ"أبوظبي التجاري" للعمل بالمملكة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:24 مساءً - قال مجلس الوزراء السعودي في بيان، الثلاثاء، إنه تمت الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري (ADCB) بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

ومقر بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات ويعمل في مجال الخدمات المصرفية والتجارية والإسلامية وغير ذلك.

يذكر أنه في مطلع مايو 2019، تم اكتمال عملية الاندماج بين كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال، الذي يواصل مزاولة نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية محتفظاً باسمه وعلامته التجارية الحاليين ضمن المجموعة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك فإنه يعد حاليا ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تبلغ قيمة أصول المجموعة الإجمالية 537 مليار درهم وفقا للبيانات المالية كما بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار 60.2 بالمئة من رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من خلال شركتھا الفرعیة المملوكة بالكامل شركة المئة وأربعة عشر للاستثمار شركة الشخص الواحد، ويجري تداول أسهم مجموعة بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.