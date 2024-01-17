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الصحة العالمية: النظام الصحى فى غزة يفقد قدرته

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن النظام الصحي في قطاع غزة، يفقد قدراته؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتعامل يوميًا مع 60 ألف جريح وإصابات جديدة.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، بأن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يطالبون الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للسعي للإفراج عنهم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتهمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود استعادة ذويهم.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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