العالم اليوم - الشناوي قبل لقاء غانا: "ملف موزمبيق" أغلق ولا بديل عن الفوز

انتم الان تتابعون خبر الشناوي قبل لقاء غانا: "ملف موزمبيق" أغلق ولا بديل عن الفوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 02:26 صباحاً - تحدث حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي عن التحديات التي تواجه فريق "الفراعنة" في مواجهته القادمة بكأس أمم إفريقيا أمام غانا.

وأكد الشناوي أن لاعبي المنتخب المصري، يدركون جيدا أهمية مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن الشناوي قوله في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "لاعبو منتخب مصر تأثروا بالتعادل مع موزمبيق لكنهم أغلقوا ملفها تماما، فنحن في بطولة ولدينا هدف واحد، ونمتلك لاعبين كبار".

وأضاف: "نتائج الأهلي مع فرق غانا مختلفة عن مباريات منتخب مصر مع المنتخب الغاني، ولا بديل عن الفوز في الجولة الثانية لتعويض التعثر أمام موزمبيق".

وتابع قائلا: "نركز على أنفسنا والمنتخبات كلها قوية وتقدم مستويات جيدة، وشاهدت مباريات منتخبات أخرى كلها تتطور وهذا ليس مفاجأة بالنسبة لي وهدفنا الفوز بالبطولة ولكن الآن هدفنا مباراة غانا".

واختتم حديثه قائلا: "هناك رطوبة عالية في كوت ديفوار ولكن اعتدنا على هذه الأجواء ولابد أن نعتاد عليها لتحقيق الهدف".

قمة غانا ومصر

• سيكون ملعب "فيليكس هوفويت بويني"، في أبيدجان، الخميس، مسرحا لمباراة مصر وغانا.

• يملك المنتخبان سمعة طيبة جدا على المستوى القاري، لكن دخولهما في النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار، كان غير موفقا، مما فتح المجال للعديد من التساؤلات.

• كان نائب بطل إفريقيا، المنتخب المصري، متأخرا في النتيجة بـ 2-1 خلال مباراته الأولى أمام موزمبيق، إلى غاية الدقيقة 90+7، عندما سجل، محمد صلاح، هدف التعادل بواسطة ركلة جزاء، ليتحصل المصريون على نقطة في أول مباراة.

• بدأت غانا منافستها بطريقة أسوء من المنتخب المصري، حيث خسرت بنتيجة 2-1 أمام منتخب الرأس الأخضر، ودخل الفريق في عملية الحسابات والترقب منذ اللقاء الأول، وقبل مباراتهم الصعبة أمام "الفراعنة".

• هذه المباراة ستكون الخامسة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين ثلاث مرات في دور المجموعات (فوز لكل منهما وتعادل وسجل كل منتخب هدفين) ومرة واحدة في النهائي، وكان ذلك سنة 2010، عندما فازت مصر بنتيجة 1-0، وتوجت بلقبها الثالث على التوالي، والسابع في تاريخها.