العالم اليوم - غارات أميركية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 04:22 صباحاً - قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي، فجر الخميس، إن غارات أميركية-بريطانية جديدة، استهدفت عددا من المحافظات اليمنية.

ووفق هذه الوسائل، فإن الهجوم الأميركي البريطاني، استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

وأشارت إلى أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات "جبل الصمع غربي مدينة صعدة".

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" في وقت سابق نقلا عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة نفذت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن الأربعاء.

وأعلن الجيش الأميركي في بيان يوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وبينت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أنه لم تقع إصابات لكن تم الإبلاغ عن بعض الأضرار.

وأضافت القيادة المركزية أن السفينة ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة.

وأفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين، يوم الخميس، بأنهم استهدفوا سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ.

وحسبما نقلت "رويترز" عن المتحدث، فإن الحوثيين استهدفوا يوم الأربعاء الناقلة الأميركية "جينكو بيكاردي" بالصواريخ مما أدى إلى "إصابة دقيقة ومباشرة".

وشدد المتحدث على أن الحوثيين لن "يترددوا في استهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر دعما للشعب الفلسطيني".